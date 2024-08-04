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Сегодня, 11:04

Газзаев — о победе «Зенита» над «Ростовом»: «Уже просматривается гегемония»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (5:0).

«Впечатления остались только от «Зенита». Он показал просто подавляющее преимущество над соперником, практически в каждом эпизоде матча. Команда на старте чемпионата показывает невероятную тактическую гибкость, слаженные командные действия и индивидуальные качества. После такой уверенной победы со счетом 5:0 хочется еще раз сказать, что уже просматривается гегемония команды по началу чемпионата. Если «Зенит» продолжит выступать на таком же уровне и показывать такую зрелищную игру на протяжении всего сезона, тогда всем будет очень сложно с ним конкурировать», — сказал Газзаев «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ, «Ростов» — шестой (4 очка).

Денис Сафронов

Футбол
ФК Зенит
ФК Ростов
Валерий Газзаев
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