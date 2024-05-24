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Сегодня, 15:58

Газзаев: «Полностью поддерживаю решение руководства ЦСКА продлить контракт с Акинфеевым»

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» информацию о продлении контракта с голкипером команды Игорем Акинфеевым.

«Я уже поздравил руководство с тем, что они продлили контракт с Игорем Акинфеевым. Полностью поддерживаю решение клуба подписать новое соглашение с футболистом», сказал Газзаев «СЭ».

38-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

В сезоне-2023/24 Акинфеев принял участие в 26 матчах ЦСКА во всех турнирах, пропустил 34 гола и 8 раз отыграл на ноль.

(Денис Сафронов)

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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