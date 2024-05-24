Газзаев: «Полностью поддерживаю решение руководства ЦСКА продлить контракт с Акинфеевым»

Сегодня, 15:58
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» информацию о продлении контракта с голкипером команды Игорем Акинфеевым.
«Я уже поздравил руководство с тем, что они продлили контракт с Игорем Акинфеевым. Полностью поддерживаю решение клуба подписать новое соглашение с футболистом», — сказал Газзаев «СЭ».
38-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.
В сезоне-2023/24 Акинфеев принял участие в 26 матчах ЦСКА во всех турнирах, пропустил 34 гола и 8 раз отыграл на ноль.
(Денис Сафронов)