Газзаев: «Полностью поддерживаю решение руководства ЦСКА продлить контракт с Акинфеевым»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» информацию о продлении контракта с голкипером команды Игорем Акинфеевым.

«Я уже поздравил руководство с тем, что они продлили контракт с Игорем Акинфеевым. Полностью поддерживаю решение клуба подписать новое соглашение с футболистом», — сказал Газзаев «СЭ».

38-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

В сезоне-2023/24 Акинфеев принял участие в 26 матчах ЦСКА во всех турнирах, пропустил 34 гола и 8 раз отыграл на ноль.

(Денис Сафронов)