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Сегодня, 15:20

Газзаев: «Большая честь — участвовать в матче памяти Черенкова»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал проведение ретроматча памяти Федора Черенкова.

«Очень большая честь — участвовать в таком матче. Черенков был блистательным игроком: техничным и грамотным. Я хорошо его знал. Такие турниры надо проводить. Потому что если мы не будем знать свое прошлое, то и будущего не будет у нас», — сказал Романцев на пресс-конференции.

Игра ветеранов московских «Спартака» и «Динамо» в память о Черенкове пройдет 13 ноября на «Лукойл Арене», информирует пресс-служба РФС. Начало — в 20:00.

Федор Черенков
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев

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