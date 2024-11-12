Сегодня, 15:20
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал проведение ретроматча памяти Федора Черенкова.
«Очень большая честь — участвовать в таком матче. Черенков был блистательным игроком: техничным и грамотным. Я хорошо его знал. Такие турниры надо проводить. Потому что если мы не будем знать свое прошлое, то и будущего не будет у нас», — сказал Романцев на пресс-конференции.
Игра ветеранов московских «Спартака» и «Динамо» в память о Черенкове пройдет 13 ноября на «Лукойл Арене», информирует пресс-служба РФС. Начало — в 20:00.