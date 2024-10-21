Газзаев — о работе Станковича: «Нормальная ситуация, когда в сторону тренера идет критика, если нет результата»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в нынешнем сезоне РПЛ.

«Когда у такой команды с историей и амбициями, как «Спартак», нет результата, значит, всегда виноват тренер, ведь он отвечает за результат и качество игры. Вообще, в этом году «Спартак» играет нестабильно: он может обыграть кого угодно, а может, образно говоря, просесть с результатами. А команда, претендующая на призовые места, должна играть более стабильно. Это естественно, и каждый тренер, который приходит в такие команды, должен это понимать. Поэтому это нормальная ситуация, когда в сторону тренера идет критика, если нет результата. Да, безусловно, без поражений успехов не бывает, но стабильность и результаты все равно крайне важны», — сказал Газзаев «СЭ».

19 октября «Спартак» дома проиграл «Краснодару» (0:3) в 12-м туре РПЛ. Красно-белые идут на шестом месте в чемпионате, набрав 19 очков.

Денис Сафронов