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Судейство

Сегодня, 09:00

Газзаев о судействе Иванова: «На такие игры нужно назначать более квалифицированного арбитра — Карасева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил судейство Сергея Иванова в матче с «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Как оцените судейство Иванова? Зенитовцы считают, что он должен был удалять Заболотного.

— Отвечу так. Сегодня судья не отвечал уровню матча. Считаю, на такие игры нужно назначать более опытного и квалифицированного арбитра. А то столько непонятных моментов... Совершенно разные трактовки, очень долго решения принимал. По-разному оценивал фолы. За один фол желтая, за другой — нет. Мне кажется, эту игру можно было доверить, например, Карасеву.

«ЦСКА заслужил победу. Как Кассьерра мог так сыграть в своей штрафной?!» Газзаев — о поражении «Зенита»

РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Сергей Карасев (судья)
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