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Газзаев — о Гуарирапе и Койте: «Два трансферных просчета. Стоит искать более качественных игроков»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающих армейцев Секу Койты и Сауля Гуарирапы.

«К сожалению, пока ни один, ни второй не показывают той игры, которой от них ждали. На сегодняшний день это два трансферных просчета. Для того чтобы бороться хотя бы за призовую тройку, не говоря уже о чемпионстве, стоит искать более качественных игроков», — сказал Газзаев «СЭ».

Койта выступает за армейцев с лета 2024 года. В этом сезоне на счету 25-летнего малийца 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Арендованный у «Сочи» 22-летний Гуарирапа провел за ЦСКА 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Денис Сафронов

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Сауль Гуарирапа
Секу Койта
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