Газзаев о Торопе: «Легкий, уверенный в себе, летучий!»

Сегодня, 08:45
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру голкипера Владислава Торопа в матче с «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.
— Тороп сегодня не напомнил вам молодого Акинфеева?
— Талантливый парень. Какие два блестящих сейва в концовке! Но не стоит забывать и про его ляп в первом тайме, о котором сказал выше. Хороший вратарь с серьезными перспективами. Уверенный в себе, без нервов, легкий, летучий!
ЦСКА (42 очка) прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.
«ЦСКА заслужил победу. Как Кассьерра мог так сыграть в своей штрафной?!» Газзаев — о поражении «Зенита»