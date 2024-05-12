Газзаев о Торопе: «Легкий, уверенный в себе, летучий!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру голкипера Владислава Торопа в матче с «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Тороп сегодня не напомнил вам молодого Акинфеева?

— Талантливый парень. Какие два блестящих сейва в концовке! Но не стоит забывать и про его ляп в первом тайме, о котором сказал выше. Хороший вратарь с серьезными перспективами. Уверенный в себе, без нервов, легкий, летучий!