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Сегодня, 01:44

Газзаев: «Я против назначения Николича»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение Марко Николича главным тренером ЦСКА.

«Я против назначения Николича. Считаю, что назначение на этот пост Игнашевича было бы целесообразнее. Он знает историю, традиции клуба, много лет отдал ему. И мне кажется, он один из молодых, перспективных тренеров», — цитирует ТАСС Газзаева.

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит уволенного Владимира Федотова.

Источник: https://tass.ru/sport/20989459
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Марко Николич
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