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Сегодня, 17:21

Газзаев назвал Дюкова идеальной кандидатурой на пост президента РФС: «Лучше него варианта быть не может»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на завершение приема документов от членов союза о кандидатах на пост президента организации.

Ранее появилась информация, что единственным кандидатом на этот пост стал действующий глава РФС Александр Дюков.

«Думаю, что тут двух мнений быть не может. Он делает для развития российского футбола все возможное, не смотря на нынешние условия изоляции. Александр поддерживает уровень нашего чемпионата, кубка и национальной сборной на столь высоком уровне, насколько это вообще возможно. Мы знаем, что он находится в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА, проводит очень активную работу. Поэтому Александр — это идеальная кандидатура, лучше него варианта быть не может. Уверен, что все единогласно поддержат его», — сказал Газзаев «СЭ».

Дюков возглавляет РФС с 2019 года. Внеочередная конференция РФС, в рамках которой состоятся выборы президента и нового состава исполкома, пройдет 2 февраля 2025 года.

Денис Сафронов

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Александр Дюков
Валерий Газзаев
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