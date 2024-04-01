Газзаев: «Зенит» — фаворит в золотой гонке. Вендел и Клаудиньо еще выйдут на свой максимум»

Несмотря на ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 22-м туре РПЛ, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал именно «Зенит» фаворитом в золотой гонке.

— «Зенит» очень расслабленно начал встречу с «Крыльями», за что и поплатился. Пропустил один мяч, мог бы пропустить и второй. В итоге ничья в Самаре. Тем не менее именно питерцев я сейчас считаю фаворитами в золотой гонке. Бразильцы, прежде всего Вендел и Клаудиньо, еще наберут кондиции, форму. Выйдут на свой максимум. Со стороны кажется, что у «Зенита» запаса прочности все же больше, чем у конкурентов. В принципе в Самаре сине-бело-голубые в концовке могли бы и вырвать победу, но Ломаев справился с непростым ударом Педро, — сказал «СЭ» Газзаев.

После 21 матча в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», имеющий в активе 41 очко, второе место у «Краснодара» — 40 очков, «Динамо» замыкает тройку с 38 очками в активе.