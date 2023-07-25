Газзаев: «Фол Александрова против Бакаева — это красная карточка»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев не считает, что по подбору исполнителей «Спартак» сейчас превосходит «Зенит».

— Я бы не сказал, что по подбору исполнителей с учетом возвращения в основу Соболева и Джикии «Спартак» превосходит «Зенит». Это слишком громкое заявление.

Да, Малком уехал в Саудовскую Аравию. Его сложно заменить. Это мастер для нашего чемпионата, лучший игрок, лучший бомбардир. Но не забывайте, что «Зенит» продал его за 60 миллионов. У питерцев есть время, чтобы приобрести сильного футболиста в эту позицию.

Вендел, как я понимаю, в ближайшее время вернется. Если он продолжит выступать за сине-бело-голубых, это большое подспорье для Сергея Семака. Есть лучший опорник лиги Барриос. Дуглас Сантос не опускается ниже своего уровня. Думаю, скоро Мариу Фернандес начнет выходить с первых минут справа в обороне. Тогда Семак получит очень сильные фланги- Марио Фернандес и Дуглас Сантос. Приобретен центральный защитник Эракович.

Похоже, оживает Кассьерра, который забил два гола «Пари НН». Он напомнил мне себя самого времен «Сочи». Есть Сергеев, который довольно удачно выходит на замену. Остался Клаудиньо. Бразилец провел неплохой матч в Нижнем Новгороде. Бакаев, как мне кажется, в прошлом году потерял уверенность в себе, так как проиграл конкуренцию. Сел в глубокий запас, затух. Сейчас, после ухода Малкома, у него точно будет больше шансов себя проявить. Против «Пари НН» он играл с хорошим настроем, обострял, нагнетал. Хотелось бы, чтобы он больше проявлял свои индивидуальные качества.

При этом нужно признать, что в первом туре без Малкома и Вендела «Зениту» пришлось непросто. Победа далась натужно. Если бы не удаление Александрова, сложно сказать, как бы закончилась игра.

Правильно ли удалили игрока «Пари НН»? Считаю, он лишал Бакаева явной возможности выйти один на один с голкипером. Это, на мой взгляд, фол последней надежды. Так что согласен с арбитрами. Это красная карточка.

Другое дело — почему этот молодой парень так отреагировал на решение судей? Он бы лучше в отборе чище играл. А то идет, кричит, майку бросает... Подвел команду, оставил ее в меньшинстве. Многовато гонора и маловато мастерства, — сказал «СЭ» Газзаев.