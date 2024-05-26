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Газзаев — о «Балтике»: «Клуб опоздал с селекцией на полгода!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил, почему «Балтика» покинула РПЛ.

«А вы вспомните, что я вам говорил перед стартом сезона. Когда Калининград вышел в РПЛ, надо было проводить очень серьезную трансферную политику, приобретать 7-8 новичков. Но «Балтика» пошла на масштабную селекцию только зимой. Почему?! Тут вопросы надо задавать не только главному тренеру, но и менеджменту. Опоздали с усилением на полгода... Непонятно теперь, с каким настроением «Балтика» сыграет в финале Кубка России», — сказал Газзаев.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; после матча с &laquo;Краснодаром&raquo;. «Динамо» вышло играть на ничью. Так чемпионами не становятся!" Мнение Газзаева

«Балтика» завершила сезон в РПЛ на 15-м месте в таблице и вылетела в первую лигу.

2 июня калининградский клуб сыграет в Суперфинале Кубка России против «Зенита».

РПЛ
ФК Балтика
Валерий Газзаев
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