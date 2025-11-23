Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Газзаев о дерби: «Спартак» был свежее»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейцев от «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

— Перейдем к матчу. Ожидали большего от дерби? Маловато футбола?

— Не могу сказать, что матч меня разочаровал. Ни в коем случае! С первых же секунд почувствовал амбиции и красно-белых, и армейцев. Никто не хотел уступать и играть на ничью. Да, пожалуй, моментов и красивых комбинаций было не так много, как хотелось. Зато чувствовался нерв, напряжение. Единоборства, стычки. Настоящее дерби! От таких матчей тоже можно получать удовольствие.

— Результат закономерен?

— Я бы не сказал, что «Спартак» сегодня был значительно сильнее. Скорее подберу другое слово - свежее. Думаю, смена тренера положительно повлияла на микроклимат в команде. Хозяева вышли на поле с правильными эмоциями. Бились друг за друга и за Вадима Романова. Ну и впереди, пожалуй, «Спартак» был чуть острее, конкретнее, целостнее, больше создал.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ЦСКА идет на второй строчке с 33 очками.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Балтики», а ЦСКА примет дома «Оренбург».

&laquo;Спартак&raquo; обыграл ЦСКА в&nbsp;матче 16-го тура РПЛ.«Денисов выключил из игры Глебова. Женя Алдонин, держись!» Газзаев о дерби «Спартак» — ЦСКА

Telegram Дзен Max
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Читайте также
Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над Россией за ночь
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Трамп назначил нового спецпосланника по Украине. Пять фактов о Дэниеле Дрисколле
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Эксперт назвал меры по защите от протечек в квартире
Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Локомотив» — «Краснодар»: прогнозы на матч РПЛ
Газзаев о голе «Спартака»: «Акинфеева блокировали. На мой взгляд, был фол»
«Крылья Советов» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Газзаев: «ЦСКА нужны форварды другого уровня»
Защитник «Спартака» Ву — о драке в матче против ЦСКА: «Пытались устрашить игроков»
«Локомотив» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя