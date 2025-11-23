Газзаев о дерби: «Спартак» был свежее»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейцев от «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

— Перейдем к матчу. Ожидали большего от дерби? Маловато футбола?

— Не могу сказать, что матч меня разочаровал. Ни в коем случае! С первых же секунд почувствовал амбиции и красно-белых, и армейцев. Никто не хотел уступать и играть на ничью. Да, пожалуй, моментов и красивых комбинаций было не так много, как хотелось. Зато чувствовался нерв, напряжение. Единоборства, стычки. Настоящее дерби! От таких матчей тоже можно получать удовольствие.

— Результат закономерен?

— Я бы не сказал, что «Спартак» сегодня был значительно сильнее. Скорее подберу другое слово - свежее. Думаю, смена тренера положительно повлияла на микроклимат в команде. Хозяева вышли на поле с правильными эмоциями. Бились друг за друга и за Вадима Романова. Ну и впереди, пожалуй, «Спартак» был чуть острее, конкретнее, целостнее, больше создал.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ЦСКА идет на второй строчке с 33 очками.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Балтики», а ЦСКА примет дома «Оренбург».