0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:05

Газзаев — о Дзюбе: «Артем не ставит задачу попасть в сборную России. Для него важнее помочь «Локомотиву»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Я уже говорил, что Дзюба поможет «Локомотиву» в непростой турнирной ситуации. По матчам со «Спартаком» и «Ростовом» я в этом убедился. Этим хет-триком Дзюба подтвердил свое мастерство. Заслужил ли Артем вызов в сборную России? Этот вопрос нужно задавать тренеру национальной команды. Сейчас и сам Дзюба не ставит такую задачу. Для него сейчас важнее помочь «Локомотиву». Сейчас задача сборной — просмотреть много перспективных игроков. В этом я поддерживаю тренерский штаб», — сказал Газзаев «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него дебютными за команду: в предыдущих двух встречах со «Спартаком» в Кубке России футболист не отличился результативными действиями.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Николсон зол на Мешкова после игры «Спартака» с «Уралом»
«Динамо» — «Крылья Советов»: стали известны составы на матч 18-го тура РПЛ
Агент: «Голубовичу нравится работать с Гогниевым, он адаптировался под систему тренера»
Каманцев: «Сергей Иванов не отстранен, просто повлияла совершенная ошибка»
Николсон не согласился с Соболевым по поводу исхода матча с «Уралом»
Газзаев считает, что «Спартаку» будет сложно бороться за чемпионство: «Зенит» уверенно проводит чемпионат"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николсон не согласился с Соболевым по поводу исхода матча с «Уралом»

Каманцев: «Сергей Иванов не отстранен, просто повлияла совершенная ошибка»