Газзаев — о Кордобе: «Это серьезный европейский уровень!»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру форварда «Краснодара» Джона Кордобы, который забил победный гол в матче 30-го тура РПЛ с бело-голубыми (1:0).

— Кто понравился в «Краснодаре»?

— Здорово смотрелся Черников. Весьма неплохо сыграл Кривцов, правда, немного подустал. Сперцян держит свой уровень, молодец. На фланге большой объем работы проделал Виктор Са. С хорошей техникой, скоростью. Доставил бело-голубым немало хлопот. Но прежде всего нужно отметить Кордобу. Шикарный матч легионера! Буквально затерзал двух центральных защитников гостей. Он их и перебегал, и продавил, и переиграл. Очень качественный футболист. Вот это действительно серьезный европейский уровень!

— Жаль Галицкого?

— Да. За «Краснодар» тоже обидно. Но что поделать. Это футбол. Хочется отметить Ивича, который заложил фундамент, выстроил игру команды.

— Теперь будут говорить о том, что «Краснодар» не стал чемпионом, так как уволил Ивича.

— Я не разделяю этих разговоров. Довольно логичная рокировка. Мусаев хорошо знает футболистов, не чужой для клуба человек. Немного «быкам» не хватило для золота. Сегодня они провели очень хороший матч. Серебряные медали — тоже достижение. При этом есть куда стремиться.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», «Динамо» стало третьим.