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Сегодня, 09:15

Газзаев оценил игру Пьянича за ЦСКА: «От него явно ждали большего»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил выступления полузащитника армейцев Миралема Пьянича в нынешнем сезоне РПЛ.

«Это прекрасный, поигравший на высоком уровне футболист. Но от него явно ждали большего. Да, у него очень большой опыт, но ему 34 года. От игрока его позиции требуется мобильность и активность, чтобы создавать большое количество моментов для нападающих. И все же повременим с глобальными выводами, дождемся конца сезона. Хотя вопросы к селекции армейцев уже возникают», — сказал Газзаев «СЭ».

В этом сезоне Пьянич провел за ЦСКА 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде. «Угальде — форвард высокого европейского уровня. От Пьянича ждали большего». Газзаев о золотой гонке, Соболеве и Дзюбе

Денис Сафронов

Миралем Пьянич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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