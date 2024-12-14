Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:35

Газзаев — о Дзюбе: «Ему нужно отдать должное. Помогает молодым игрокам развиваться»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне РПЛ.

«Ему нужно отдать должное. Он встроился в систему игры Тедеева. Дзюба очень опытный нападающий, приносит пользу «Акрону», помогает молодым игрокам развиваться, прогрессировать», — сказал Газзаев «СЭ».

36-летний форвард летом покинул «Локомотив» в связи с истечением контракта. В сентябре Дзюба стал игроком «Акрона».

В этом сезоне нападающий провел за тольяттинцев 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. «Акрон» ушел на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде. «Угальде — форвард высокого европейского уровня. От Пьянича ждали большего». Газзаев о золотой гонке, Соболеве и Дзюбе

Денис Сафронов

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
Валерий Газзаев
Читайте также
Апелляционная инстанция подтвердила штраф по делу о дискредитации ВС РФ Ивлеевой
Форвард с менталитетом снайпера. История неожиданного героя «Вегаса»
Минобороны сообщило о 37 уничтоженных украинских БПЛА над регионами России
В ГД собираются внести законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
Материалы сюжета Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
Генич рассказал, при каком условии Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром сборной России
«Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев — о поражении «Зенита»
Детский тренер Дзюбы — об игре нападающего против «Зенита»: «На поле он был главным»
Дзюба объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Зенита»
Что с «Зенитом»?! Пропустили от Дзюбы и в большинстве не дожали «Акрон»
«Газпром Арена» освистала Дзюбу после его гола в ворота «Зенита»
Сегодня
Вчера
Неделя