Газзаев: «Мне «Спартак» не понравился. После своих стандартов получает контратаки на свои ворота»

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

— Не разделяю восторгов по поводу игры «Спартака» против «Оренбурга». Да, одержана довольно яркая, волевая победа. Но целостной игры в исполнении красно-белых я что-то не увидел. Если бы гости хладнокровнее распорядились своими моментами, все могло закончиться для команды Гильермо Абаскаля весьма печально.

Считаю, футболисты «Спартака» не соблюдали игровую дисциплину. Почти после каждого своего стандарта получали контратаку на свои ворота. Почему «Спартак» пропустил гол после своего углового? Причем это было и в прошлом сезоне.

«Оренбург» почти ни в чем не уступал москвичам. Возможно, гости после 2:1 не поверили, что способны довести дело до победы. Мне показалось, что после второго гола «Оренбурга» Абаскаль был обескуражен, не знал, что делать. Чувствовалась какая-то растерянность и неуверенность.

У «Спартака» по первому туру не увидел запаса прочности. Обоюдоострая игра, качельная, авантюрная. Если ты претендуешь на чемпионство, надо вообще-то не только атаковать, но и обороняться. Где баланс? А то порой игроки «Оренбурга» вообще выходили два в одного... Просто гостей подвела реализация и исполнительское мастерство. Так что мне в целом «Спартак» не понравился. Да, эпизодами было неплохо. Но не более того.

Считаю, «Спартак» должен покупать легионеров, которые сильнее россиян. Таких, как Промес. А Дуарте, конечно, меня не впечатлил. И почему он занимает в составе место россиянина? За какие заслуги? Ведь когда Воробьев забивал гол, Дуарте вообще побежал не в ту сторону. Слабый защитник...

Вот Бонганда мне понравился. Эпизодами играл остро. Надо еще посмотреть на дистанции, ему нужно адаптироваться в новой команде. Но хорошие качества просматриваются уже сейчас. Скорость, техника, умение отдать обостряющую передачу. У него очень хорошая левая нога. Произвел приятное впечатление, но глобальных выводов сейчас делать не стоит. Состав у «Спартака» приличный, но нужно обрести баланс между атакой и обороной. Иначе ни к чему хорошему это все не приведет, — сказал «СЭ» Газзаев.