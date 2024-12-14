Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:45

Газзаев — об Угальде: «Такие исполнители сегодня востребованы в ведущих клубах мира»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» в первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Красно-белые начали сезон неважно, какое-то время привыкали к требованиям Станковича. Но тренер смог стабилизировать состав, и фактически к концу первого этапа чемпионата «Спартак» показывал самую содержательную, сбалансированную и результативную игру в РПЛ», — сказал Газзаев «СЭ».

Экс-тренер армейцев также выделил наиболее ярко выступающих футболистов красно-белых в нынешнем сезоне.

«Просто посмотрите, как раскрылись те же Бонгонда и Угальде, как играет Барко! Манфред — это нападающий современной формации, высокого европейского уровня. Он качественно действует по всему фронту атаки, а такие исполнители сегодня востребованы в ведущих клубах мира», — добавил Газзаев.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы с 37 очками.

Угальде выступает за красно-белых с января 2024 года. За 22 матча этого сезона 22-летний костариканец забил 16 голов и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 15 миллионов евро.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде. «Угальде — форвард высокого европейского уровня. От Пьянича ждали большего». Газзаев о золотой гонке, Соболеве и Дзюбе

Денис Сафронов

Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
Читайте также
Минобороны сообщило о 37 уничтоженных украинских БПЛА над регионами России
Форвард с менталитетом снайпера. История неожиданного героя «Вегаса»
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
Апелляционная инстанция подтвердила штраф по делу о дискредитации ВС РФ Ивлеевой
В ГД собираются внести законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Газзаев — о Батракове: «Не только главное открытие этого года, но и один из лучших игроков в принципе»
Газзаев: «В концепцию игры, которую ставит в «Спартаке» Станкович, Соболев бы не вписался»
Газзаев оценил игру Пьянича за ЦСКА: «От него явно ждали большего»
Газзаев — о Гуарирапе и Койте: «Два трансферных просчета. Стоит искать более качественных игроков»
Газзаев — о работе Николича в ЦСКА: «Станкович в «Спартаке» быстрее начал давать результат»
Газзаев назвал неудачей результаты ЦСКА в первой части сезона РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя