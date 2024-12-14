Газзаев — об Угальде: «Такие исполнители сегодня востребованы в ведущих клубах мира»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» в первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Красно-белые начали сезон неважно, какое-то время привыкали к требованиям Станковича. Но тренер смог стабилизировать состав, и фактически к концу первого этапа чемпионата «Спартак» показывал самую содержательную, сбалансированную и результативную игру в РПЛ», — сказал Газзаев «СЭ».

Экс-тренер армейцев также выделил наиболее ярко выступающих футболистов красно-белых в нынешнем сезоне.

«Просто посмотрите, как раскрылись те же Бонгонда и Угальде, как играет Барко! Манфред — это нападающий современной формации, высокого европейского уровня. Он качественно действует по всему фронту атаки, а такие исполнители сегодня востребованы в ведущих клубах мира», — добавил Газзаев.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы с 37 очками.

Угальде выступает за красно-белых с января 2024 года. За 22 матча этого сезона 22-летний костариканец забил 16 голов и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 15 миллионов евро.

Денис Сафронов