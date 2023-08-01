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Сегодня, 11:15

Газзаев: «Дзюбе сложно играть в темпе Глушенкова, Пиняева, Сарвели»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил крупную победу «Локомотива» над «Факелом» (4:1).

— Матч «Локомотива» против «Факела» показал, что Глушенков — это однозначно игрок стартового состава. Не стоит его дергать, сажать в запас, потом выпускать. Это может его и надломить где-то. В Воронеже Максим вышел во втором тайме и поучаствовал в двух голах. У «Локомотива» есть группа быстрых, техничных игроков в атаке — Глушенков, Пиняев, Сарвели, которая способна делать разницу, ставить в тупик оборону соперников.

Дзюба забил, хотя, возможно, там и был фол с его стороны. Артем, конечно, еще принесет пользу команде. Но ему объективно тяжело уже поддерживать высокий темп тех исполнителей, которых я вам перечислил выше. Вспомните третий гол москвичей. Пиняев и Глушенков вдвоем разорвали оборону «Факела», на скорости от всех убежали. Это и есть современный футбол. Никто не сфальшивил в этой атаке, никто ее не притормозил. Сейчас матчи выигрываются за счет высокой скорости. Футболисты должны действовать по всему фронту атаки. Мне нравится это трио — Пиняев, Глушенков, Сарвели.

Тикнизян раззабивался. Духовитый парень, в очень хорошей форме. Дает большой объем.

Очень интересная команда у Михаила Галактионова. Но в конце прошлого сезона «Локомотив», надо признать, выглядел мощнее. Во второй половине первого тайма «Факел» имел ощутимое преимущество, в ряде моментов команда Евсеева просто простила гостей. Вновь вскрылись проблемы в обороне. Галактионову еще предстоит найти оптимальное сочетание центральных защитников. Где-то сказывается молодость игроков этого амплуа. На это можно делать определенную скидку. Но уж очень грубые ошибки в их исполнении. Это все-таки перебор. А вот с опорной зоной у москвичей все в порядке. Карпукас и Баринов смотрятся здорово, дополняют друг друга.

«Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.

Владислав Безбородов назначает пенальти после фола Милана Гайича на&nbsp;Иване Олейникове. «Безбородов «исправился» за первый пенальти. К Бонгонде есть вопросы. «Динамо» готовилось к выставочным матчам?» Разбор второго тура от Газзаева

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Валерий Газзаев
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