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Сегодня, 10:00

Газзаев о победе «Спартака»: «Бонгонда? Я за такое штрафовал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил победу «Спартака» над «Балтикой» (2:1) в матче второго тура чемпионата России.

— В первом тайме сказался более высокий класс «Спартака». «Балтика» понравилась своей дисциплинированностью, неплохой функциональной готовностью, заряженностью на борьбу, желанием. Но подводило исполнительское мастерство. Бессмысленно сравнивать составы и уровень футболистов калининградцев и москвичей. Вы же видели, какой пас вырезал Промес на Бонгонду, когда тот забивал.

Кстати, у меня есть вопросы к Бонгонде по эпизоду, который случился еще при нулевом счете. Тео вместе с Промесом вышли два в одного, но новичок «Спартака» пожадничал и сам решил все исполнить. Получилось неточно... Я в одной своей команде как-то крупно оштрафовал футболиста за подобный трюк. Было же очевидно, что в этой ситуации надо отдавать передачу Промесу. Не стоит перетягивать одеяло на себя! А если бы «Балтика» сравняла счет? Тогда красно-белые кусали бы локти и вспоминали тот упущенный шанс. То есть пока у меня есть вопросы к этому атакующему полузащитнику. Вместе с тем как я уже отмечал после первого тура, у него есть сильные качества: техника, скорость, хорошая левая нога. Однако он еще не интегрирован в командные действия, иногда выпадает из игры.

После перерыва «Балтика» продолжила гнуть свою линию, играла смело. В целом команда Сергея Игнашевича произвела приятное впечатление. Калининградцы пытаются играть в современный футбол, много прессингуют. Но вновь не хватило конкретики в завершающей стадии, исполнительского мастерства. Думаю, латиноамериканцы усилят «Балтику». Энрикес вышел на замену и забил. Фернандес неплохо смотрелся слева в обороне. То есть клубу нужно приобрести еще двух-трех игроков такого плана. Тогда получится довольно интересная команда. Повторяю, нет исполнителя, который может четко завершать атаки. Моменты-то были, но...

«Спартак», как мне показалось, во втором тайме играл по счету. Но это было рискованно. «Балтика» вполне могла сравнять, имела перспективные подходы.

Промес держит свой уровень. Отдал, забил. Соболев, пожалуй, провел не лучший свой матч. Может быть, сказалась пауза в играх. Не знаю. Есть вопросы к опорной зоне, в обороне не все гладко. С другой стороны, раз Абаскаль оставил в запасе Джикию, значит, был уверен, что «Спартак» справится с «Балтикой» с Дуарте и Литвиновым в центре защиты. Москвичи хорошо укомплектованы. Но я бы не сказал, что победа над калининградцами далась им легко.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.

Владислав Безбородов назначает пенальти после фола Милана Гайича на&nbsp;Иване Олейникове. «Безбородов «исправился» за первый пенальти. К Бонгонде есть вопросы. «Динамо» готовилось к выставочным матчам?» Разбор второго тура от Газзаева

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