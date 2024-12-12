Газзаев не согласен с результатами опроса ВЦИОМ: «В футбол играет весь мир, а в хоккей от силы 10 стран»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

«Россия — спортивная мировая держава по всем видам спорта. Это сейчас мы в изоляции, но на мировой арене мы всегда выступали на самом высоком уровне. Результаты опроса связываю с тем, что сейчас нет международных футбольных матчей: нет Лиги чемпионов, нет Лиги Европы. Вспомните футбольный чемпионат мира. При всем моем уважении к хоккею, такой популярности сложно добиться. Все-таки в футбол играет весь мир, а в хоккей от силы 10 стран», — сказал Газзаев «СЭ».

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

Дарик Агаларов