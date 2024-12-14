Газзаев — о «Спартаке»: «Если сохранят свою форму и тонус, то шансы на титул будут очень серьезные»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о шансах «Спартака» на чемпионство по итогам текущего сезона.

«Впечатлили последние игры «Спартака». Считаю, в них команда Станковича показала по-настоящему чемпионскую игру, чего не скажешь об остальных претендентах на золото. Если красно-белые сохранят свою форму и игровой тонус, то шансы на титул будут очень серьезные», — сказал Газзаев «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Денис Сафронов