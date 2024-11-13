Газзаев поддержал слова Дзюбы об агентах: «Еще с детских спортивных школ стараются диктовать свои условия»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы в адрес агентов.

«Сейчас во всем мировом спорте, в том числе и российском, агенты начинают следить за игроками еще с детских спортивных школ и стараются диктовать свои условия. Во всем мире существуют агенты, но самое главное — как они влияют на игроков, с которыми работают. Они должны отстаивать интересы игрока, а не решать лишь свои финансовые вопросы. Агенты должны позитивно влиять на футболистов», — сказал Газзаев «СЭ».

Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Денис Сафронов