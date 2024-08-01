Газзаев: «Зенит» подтверждает свои амбиции и показывает, что снова будет бороться за все трофеи»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил старт «Зенита» в сезоне-2024/25.

«Я знаю, чего стоит на протяжении шести-семи лет держать команду на таком уровне. Я сам прошел это испытание. Футболистов нужно постоянно мотивировать, искать для них новые стимулы, чтобы они каждый год выигрывали трофеи. Это и есть искусство тренера.

На старте этого сезона «Зенит» выглядит очень уверенно. Сейчас «Зенит» подтверждает свои амбиции и показывает, что снова будет бороться за все трофеи. Команда очень мощно стартовала. Могу сказать, что по первым трем матчам гегемония клуба продолжается», – цитирует Metaratings.ru Газзаева.