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Сегодня, 07:27

Газзаев: «Зенит» подтверждает свои амбиции и показывает, что снова будет бороться за все трофеи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил старт «Зенита» в сезоне-2024/25.

«Я знаю, чего стоит на протяжении шести-семи лет держать команду на таком уровне. Я сам прошел это испытание. Футболистов нужно постоянно мотивировать, искать для них новые стимулы, чтобы они каждый год выигрывали трофеи. Это и есть искусство тренера.

На старте этого сезона «Зенит» выглядит очень уверенно. Сейчас «Зенит» подтверждает свои амбиции и показывает, что снова будет бороться за все трофеи. Команда очень мощно стартовала. Могу сказать, что по первым трем матчам гегемония клуба продолжается», – цитирует Metaratings.ru Газзаева.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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