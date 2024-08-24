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Сегодня, 13:44

Газзаев вспомнил противостояние тренеров: «Сегодня только один клуб борется за чемпионство, а тогда их было три»

Зарина Халимхонова
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Известный российский тренер Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о противостоянии тренеров в РПЛ.

— Ваше противостояние на футбольном поле с Юрием Семиный и Олегом Романцевым известно многим своей яркой историей. Сегодня в РПЛ вы замечаете подобное поведение тренеров?

— Тогда было совсем другое время: мы боролись за самые высокие места. Сегодня есть только внутренний чемпионат, а тогда была международная арена — Лига Европы, Лига чемпионов. Олег Романцев, Юрий Семин и Валерий Газзаев — все время кто-то из нас занимал первое место. И все три клуба боролись только за первую строчку, а не вторую и третью. Поэтому сегодня во всех отношениях уровень стал другим: и класс исполнителей, и достижений. Но хочется, чтобы и в нынешнем чемпионате все это было.

В наше время уровень футбола в России был достаточно высоким: национальная команда стала бронзовыми призерами чемпионата Европы, наши клубы добились грандиозных успехов в лиге Европы — это ЦСКА и «Зенит». Важно отметить, что сегодня только один клуб реально борется за чемпионство — «Зенит», и все. А тогда боролись три команды: ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». В то время качество игры клубных команд и национальной сборной было другим. И в рейтинге УЕФА мы занимали шестое место. Сегодня мы находимся в изоляции, и сравнивать сейчас сложно, — сказал Газзаев «СЭ».

Валерий Газзаев
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