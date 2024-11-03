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Сегодня, 14:52

Газзаев: «Это было одно из худших дерби ЦСКА — «Спартак» за всю историю»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и армейцами (2:0).

«Скажу, что это было одно из худших дерби за всю историю ЦСКА со «Спартаком». Очень грязный матч, мало качества, сплошные единоборства, стычки и драки. Качества игры было крайне мало. Но даже так, стоит сказать, что «Спартак» чуть лучше играл, и на мой взгляд, заслуженно победил. Но, возвращаясь к самой игре, я хочу сказать, что она оставила очень неприятное впечатление. Я понимаю, что в таких матчах запредельные эмоции, но должно быть уважение друг к другу у футболистов. Игроки думали больше о борьбе между собой, чем о футболе, а хочется, чтобы дерби отличалось высоким качеством игры и исполнительским мастерством. Думаю, не только я, но и многие болельщики остались недовольны этим дерби и хочется верить, что в будущем будет по другому. Мы можем посмотреть на дерби из сильнейших европейских лиг, и там будет и борьба, и качество, и красота, а не то, что было вчера», — сказал Газзаев «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Денис Сафронов

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев

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