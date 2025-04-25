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Газзаев — о матче «Спартак» — ЦСКА: «Обе команды находятся в очень хорошем состоянии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча армейцев против «Спартака» в 26-м туре РПЛ.

«Матчи «Спартак» — ЦСКА всегда являются настоящим дерби, — цитирует Газзаева ТАСС. — Сейчас команды находятся в лидирующей группе, они реально претендуют на победу в РПЛ. Осталось пять туров. Кто пройдет их безупречно, тот и выиграет чемпионат. Обе команды находятся сейчас в очень хорошем состоянии, особенно ЦСКА во второй части чемпионата показывает хорошие результаты и качество игры. Но мне кажется, что по силам обе команды равны, будет интересный матч, ведь и ЦСКА, и «Спартак» будут стремиться к победе, ничья им ничего не даст».

«Я думаю, что преимущество ЦСКА в том, что после рестарта команда показывает хорошее качество игры, к этому же прибавим результаты, команда сбалансированна. Также у ЦСКА очень уверенно выглядит оборона. Хотелось бы, чтобы в атаке были более креативные футболисты. У «Спартака» же лучше дела в атаке, чем у ЦСКА», — добавил Газзаев.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля на «Лукойл-Арене». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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