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Сегодня, 11:13

Газзаев — о дерби: «Для ЦСКА матч обещает быть очень сложным. Но хотел бы положительного результата!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от перенесенного матча 21-го тура чемпионата России между армейцами и «Спартаком».

«Матч обещает быть очень сложным для ЦСКА. Отсутствие двух центральных защитников и Файзуллаева скажется на игре команды. Поступки Дивеева и Роши — это безответственность. Надеюсь, что внутренние резервы и молодежь проявят полную самоотдачу. Результат в этом матче очень важен! Тем более на заключительном этапе чемпионата. Любая ошибка может повлиять на борьбу за медали. Игры ЦСКА — «Спартак» всегда интересные, ждем сегодня этого же. Очень хотел бы, чтобы ЦСКА добился положительного результата», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится в четверг, 25 апреля. Начало — в 20.30 мск.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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