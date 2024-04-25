Газзаев — о дерби: «Для ЦСКА матч обещает быть очень сложным. Но хотел бы положительного результата!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от перенесенного матча 21-го тура чемпионата России между армейцами и «Спартаком».

«Матч обещает быть очень сложным для ЦСКА. Отсутствие двух центральных защитников и Файзуллаева скажется на игре команды. Поступки Дивеева и Роши — это безответственность. Надеюсь, что внутренние резервы и молодежь проявят полную самоотдачу. Результат в этом матче очень важен! Тем более на заключительном этапе чемпионата. Любая ошибка может повлиять на борьбу за медали. Игры ЦСКА — «Спартак» всегда интересные, ждем сегодня этого же. Очень хотел бы, чтобы ЦСКА добился положительного результата», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится в четверг, 25 апреля. Начало — в 20.30 мск.