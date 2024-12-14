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Газзаев — об «Акроне»: «Команда со своим стилем, и это замечательно! Тедеев — открытие сезона»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры «Акрона» в первой части сезона РПЛ.

«Хотел бы отметить игру дебютанта РПЛ — «Акрона». Команда со своим стилем, и это замечательно! Считаю, главному тренеру Зауру Тедееву удалось выстроить качественную систему игры и найти в ней место для Дзюбы. В итоге мы видим атакующий, смелый, симпатичный футбол. Радует, что Тедеев не отходит от своих тренерских принципов, играет в атаку. Да, порой из-за этого тольяттинцы проигрывают. Но в целом «Акрон» произвел на меня весьма приятное впечатление. Тедеев-тренер — открытие сезона. Если клуб точечно усилится в зимнюю паузу, то, полагаю, поднимется выше в таблице», — сказал Газзаев «СЭ».

После 18 туров тольяттинцы с 22 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде. «Угальде — форвард высокого европейского уровня. От Пьянича ждали большего». Газзаев о золотой гонке, Соболеве и Дзюбе

Денис Сафронов

РПЛ
ФК Акрон
Валерий Газзаев
Заур Тедеев
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