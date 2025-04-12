Газзаев — об игре Облякова в матче против «Оренбурга»: «Он показал свое техническое оснащение, когда был забит гол»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы армейцев над «Оренбургом» (2:0) в 24 туре РПЛ.

«Самые наилучшие впечатления от игры, поздравляю ЦСКА с очень трудной победой. Надо также отдать должное и «Оренбургу» — они старались и прилагали огромные усилия. Безусловно, ЦСКА знал, что будет такая игра со стороны соперника. Но уровень индивидуального мастерства, конечно, сказался. Особенно когда был забит первый гол — Обляков показал свое техническое оснащение и мастерство, когда так принял мяч. Хорошая и убедительная победа ЦСКА тем более что играли не в оптимальном составе», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА (47 очков) догнал в турнирной таблице «Спартак» и «Зенит», но уступает конкурентам по дополнительным показателям и идет четвертым. Армейцы одержали пятую подряд победу в РПЛ.