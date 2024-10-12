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Сегодня, 11:15

Газзаев поздравил Симоняна с 98-летием: «Хочу пожелать крепкого здоровья»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поздравил ветерана «Спартака» Никиту Симоняна с 98-летием.

«Хочу поздравить Никиту Павловича с днем рождения и пожелать ему крепкого здоровья. Это легенда Советского, российского и мирового футбола. Он оставил огромный след в истории спорта, футбола. Человек, который является примером для всех спортсменов, настоящий патриот и профессионал своего дела», — сказал Газзаев «СЭ».

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Он является абсолютным рекордсменом по количеству голов за клуб — на его счету 160 мячей. Главным тренером красно-белых Симонян был с 1960 по 1965 год и с 1967-го по 1972-й.

Экс-футболист и тренер «Спартака» удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, ордена «За заслуги» ФИФА, а также рубинового ордена «За заслуги» УЕФА.

Никита Симонян
Футбол
Валерий Газзаев

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