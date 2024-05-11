Газзаев поздравил Семина с днем рождения: «Он настоящий патриот своей страны и великий профессионал!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев через «СЭ» поздравил Юрия Семина с 77-летием.

«Поздравляю моего друга с днем рождения! Желаю крепкого здоровья и всего наилучшего! Он настоящий патриот своей страны и великий профессионал. Когда мы соперничали, наши команды боролись только за первое место. А это говорит о многом!» — сказал Газзаев «СЭ».

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 годы. Под его руководством железнодорожники шесть раз выигрывали Кубок России и по три раза — чемпионат и Суперкубок страны.

Последним местом работы Семина был «Ростов», специалист работал в клубе с августа по сентябрь 2021 года.