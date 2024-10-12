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Сегодня, 11:30

Газзаев — о Симоняне: «У нас было очень много звезд мирового футбола. Безусловно, он относится к ним»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» рассказал о роли ветерана «Спартака» Никиту Симоняна в истории мирового футбола.

12 октября Симоняну исполнилось 98 лет.

«Блестящий футболист, очень много голов забивал в составе сборной, «Спартака». С 1956 года, когда наша сборная стала первой на Олимпиаде, по 1966 год — это было лучшее время Советского футбола. В 1956 году стали олимпийскими чемпионами, в 1960-м — чемпионами Европы, а в 1966-м — бронзовыми призерами чемпионата мира. У нас было очень много звезд мирового футбола. Безусловно, он относится к ним», — сказал Газзаев «СЭ».

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Он является абсолютным рекордсменом по количеству голов за клуб — на его счету 160 мячей. Главным тренером красно-белых Симонян был с 1960 по 1965 год и с 1967-го по 1972-й.

Экс-футболист и тренер «Спартака» удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, ордена «За заслуги» ФИФА, а также рубинового ордена «За заслуги» УЕФА.

Никита Симонян
Футбол
Валерий Газзаев

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