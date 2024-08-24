Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе армейцев над «Акроном» (4:0) в матче 6-го тура РПЛ.

«Преимущество ЦСКА было безоговорочным. Уровень всей команды и исполнителей отдельно у них все равно выше. Если говорить об игре, то в первом тайме «Акрон» не отходил от своей игры, и матч еще был равным, но во втором тайме исполнительское мастерство ЦСКА сыграло, и поэтому результат закономерен. Да, «Акрон» еще пытался в первом тайме сыграть в контригру, но второй тайм был полностью за ЦСКА. Это также очень важная победа для команды после двух подряд поражений в чемпионате», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА (10 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Акрон» (4) идет 13-м в турнирной таблице.

Денис Сафронов