Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:25

Газзаев — о победе ЦСКА над «Акроном»: «Преимущество было безоговорочным»

Газзаев отреагировал на победу ЦСКА над «Акроном»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе армейцев над «Акроном» (4:0) в матче 6-го тура РПЛ.

«Преимущество ЦСКА было безоговорочным. Уровень всей команды и исполнителей отдельно у них все равно выше. Если говорить об игре, то в первом тайме «Акрон» не отходил от своей игры, и матч еще был равным, но во втором тайме исполнительское мастерство ЦСКА сыграло, и поэтому результат закономерен. Да, «Акрон» еще пытался в первом тайме сыграть в контригру, но второй тайм был полностью за ЦСКА. Это также очень важная победа для команды после двух подряд поражений в чемпионате», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА (10 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Акрон» (4) идет 13-м в турнирной таблице.

Денис Сафронов

ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
1
0
Читайте также
«Барса» бесплатно отпустила Гюндоган в «Манчестер Сити»
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Минобороны показало кадры возвращения бойцов РФ из украинского плена
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
«Зенит» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Динамо» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
У ЦСКА сложности с прямыми конкурентами. Остальных команда Николича громит на заказ
ЦСКА — «Акрон»: видеоарбитры исправили уже 22 ошибки судей
Медведев объяснил появление в стартовом составе «Зенита» Вендела и Педро
РПЛ, 6-й тур: ЦСКА разгромил «Акрон», «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Спартак»: началась прямая трансляция матча РПЛ

«Динамо» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ