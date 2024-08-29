Газзаев: «У «Динамо» выработался какой-то комплекс перед «Краснодаром»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение московского «Динамо» в матче 6-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:1).

«Нельзя сказать, что запал пропал. Мне кажется, у московского «Динамо» выработался какой-то комплекс перед «Краснодаром». Сейчас ребята проиграли дома в чемпионате, в конце прошлого сезона тоже уступили в решающем матче, когда у команды был шанс стать чемпионом. Таких комплексов не должно быть у команд, которые решают задачи глобального характера.

Привык ли «Краснодар» к требованиям Мусаева? Потихоньку привыкает. Качество игры стало лучше, появился комбинационный футбол. Это значит, что спортсмены получают удовольствие от игры», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

«Динамо» и «Краснодар» после шести туров в нынешнем сезоне РПЛ набрали по 12 очков и занимают четвертое и третье места в турнирной таблице соответственно.