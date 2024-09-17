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Сегодня, 21:50

Газзаев раскритиковал заявление Шевелева: «Обидно, что занижают достоинства и достижения команды»

Газзаев раскритиковал заявление Шевелева о шансах ЦСКА на чемпионство
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» заявление заместителя генерального директора армейцев по спортивным вопросам Евгения Шевелева о том, что клуб не сможет бороться за золото РПЛ в сезоне-2024/25.

«Я отвечу на его слова так: амбиции и традиции ЦСКА не позволяют, чтобы один из руководителей команды высказывал подобное мнение. Он не должен высказывать свои мысли о том, насколько команда готова бороться — это не его дело. В команде есть главный тренер и президент, которые действительно ставят задачи перед клубом. Честно говоря, обидно, что занижают достоинства и достижения команды. Мне кажется, что ЦСКА в любом состоянии — это клуб, который всегда был в авангарде российского футбола. Да, может последние годы он не занимает ведущие позиции в турнирной таблице, но, тем не менее, этот клуб всегда должен быть нацелен на высокие места. Поэтому для меня странно, что этот человек высказывает такое мнение», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА после 8 туров РПЛ набрал 13 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В 8-м туре армейцы дома уступили «Зениту» со счетом 0:1.

Денис Сафронов

ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев

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