Газзаев о поражении «Динамо»: «То, что Личке прощали в «Оренбурге», в Москве может не пройти»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев раскритиковал игру бело-голубых в матче первого тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3).

— «Динамо» разочаровало. У меня сложилось впечатление, что команда функционально просто не готова к сезону. То, что бело-голубые показали в игре с «Краснодаром»... Нет слов. Полный хаос. О какой борьбе за медали можно говорить?

Москвичи первые 20 минут пытались играть активно, а потом встали... Где это видано? Бросилось в глаза, как Захарян тяжело дышал уже в середине первого тайма. Постоянно хватался за ногу, ему было объективно тяжело.

Ну и что это за детские ошибки в обороне?! «Краснодар» выглядел организованнее и мобильнее. Очень качественный розыгрыш мяча в исполнении гостей. «Быки» забили три гола и еще три-четыре не забили...

Не могу кого-то выделить в составе хозяев. У «Динамо» хватает молодых талантливых ребят, но они так и могут остаться вечно подающими надежды...

Пока приходится признать: «Динамо» не готово к чемпионату. Марцелу Личке надо отдавать себе отчет, в какой клуб он пришел. То, что ему прощалось в «Оренбурге» — в частности, крупное поражение от «Зенита» в прошлом сезоне ,в «Динамо» может и не пройти. Это клуб с другими амбициями и уровнем притязаний. Здесь авантюра в игре не должна соседствовать с анархией. Атаковать, безусловно, нужно, но и об обороне забывать не стоит. А тут такие разрывы между линиями...

6-7-е места — великолепный результат для «Оренбурга», но только не для «Динамо». От Лички ждут совсем другого результата. А тут почти каждая атака «Краснодара» таила в себе реальную угрозу. Ну что это такое?! Целостной игры я не увидел, футболисты теряли свои позиции. Отсюда и такой печальный итог матча.

Вокруг Захаряна в последнее время ходит много разговоров. Сейчас вот пишут, что он может перейти в «Лацио». Не знаю. В футболе, конечно, все возможно. Но я могу говорить о том, что вижу своими глазами. Повторюсь, в игре с «Краснодаром» Арсен отыграл 20 минут и остановился. Руки в боки... Ну и какой в этой ситуации может быть «Лацио»? Время покажет.

Мне очень жаль, что молодой человек теряет время. Век футболиста короток. Его надо использовать по максимуму. Когда он только ворвался в РПЛ, то всех поразил своими великолепными нестандартным индивидуальными действиями. На него любо-дорого было смотреть. Он работал на поле, пахал на команду. А сейчас от того Захаряна, увы, почти ничего не осталось... Мне кажется, ему надо прежде всего в себе разобраться, поменять отношение к профессиональной деятельности. Повторюсь, молодому игроку нужно дорожить каждым годом. Я видел и более талантливых футболистов, чем Захарян, но они сами себя загубили...