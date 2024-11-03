Газзаев раскритиковал работу судьи в дерби: «Совершенно не справился со своими обязанностями»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» раскритиковал работу главного арбитра матча армейцев со «Спартаком» (0:2) Алексея Сухого.

«Конечно же, арбитр упустил момент с потасовкой, и вообще, большая вина судьи в том, что происходило на поле. Не случайно было три удаления и могло быть даже больше, поэтому я считаю, что судья совершенно не справился со своими обязанностями и вот, пожалуйста, получилась не игра, а бойня. Судья — это режиссер матча, и он как может превратить матч в прекрасное кино, так и в месиво, которое мы вчера и увидели», — сказал Газзаев «СЭ».

Во втором тайме в результате массовой драки с поля были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Позже игрок ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку, оставив свою команду доигрывать матч в меньшинстве.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Денис Сафронов