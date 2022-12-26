Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:20

Газзаев — о том, почему не возглавил московское «Динамо»: «Я поставил условия — и не сошлись»

Газзаев рассказал, когда его звали тренировать московское «Динамо»
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Газзаев (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, на днях ставший гостем «СЭ», рассказал о том, в какой клуб последний раз его приглашали на должность главного тренера.

— Когда в последний раз вас звали тренировать?

— В московское «Динамо». То ли 2012 год, то ли 2013-й. Но чтобы начать работу — надо на берегу договориться, как строить команду. Какие цели. Что нужно. Чтобы на тебя не списали все, если не будет результата. Как-то я лекцию читал — и один из тренеров сказал: «У нас задерживали зарплату, это повлияло на результат. Меня уволили».

— Что ответили?

— «А зачем ты тогда работал? Перестали в клубе платить — развернись и уходи! Зачем доводить до того, что тебя выгонят?» Тебя же выставят виноватым — перейдешь в разряд теоретиков!

— Почему с «Динамо» у вас не сложилось?

— Я поставил условия — и не сошлись.

Последним местом работы Валерия Газзаева была «Алания» с 2012 по 2013 год.

Валерий Газзаев. Валерий Газзаев: «Пеле — король футбола. На втором месте — Месси. На третьем — Марадона»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Лояльное» судейство ломает карьеры наших фигуристов. Так нельзя!
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Газзаев: «Тренировать, чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации»
Зарема Салихова: «В России переход в Азию добьет интерес к футболу»
Источник: «Оренбург» может выкупить Титкова у «Локомотива»
Агент Мантуана и Ивана не уверен, что игроки продолжат карьеры в «Зените»
Руслан Нигматуллин: «Смущает, что Бердыев выпадал из обоймы РПЛ, но теперь будет любопытно следить за «Сочи»
Глушаков показал, как тренируется с кокосами в отпуске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Газзаев: «Тренировать, чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации»