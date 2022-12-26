Экс-главный тренер «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, на днях ставший гостем «СЭ», рассказал о том, в какой клуб последний раз его приглашали на должность главного тренера.

— Когда в последний раз вас звали тренировать?

— В московское «Динамо». То ли 2012 год, то ли 2013-й. Но чтобы начать работу — надо на берегу договориться, как строить команду. Какие цели. Что нужно. Чтобы на тебя не списали все, если не будет результата. Как-то я лекцию читал — и один из тренеров сказал: «У нас задерживали зарплату, это повлияло на результат. Меня уволили».

— Что ответили?

— «А зачем ты тогда работал? Перестали в клубе платить — развернись и уходи! Зачем доводить до того, что тебя выгонят?» Тебя же выставят виноватым — перейдешь в разряд теоретиков!

— Почему с «Динамо» у вас не сложилось?

— Я поставил условия — и не сошлись.

Последним местом работы Валерия Газзаева была «Алания» с 2012 по 2013 год.