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Газзаев — о Батракове: «Не только главное открытие этого года, но и один из лучших игроков в принципе»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» ответил, кого считает открытием года в РПЛ в 2024 году.

«Выделю Батракова. Алексей не только главное открытие этого чемпионата и года в целом, но и один из лучших игроков в принципе. Вообще радует, что наши клубы доверяют молодежи. Помимо Батракова, можно вспомнить Кисляка из ЦСКА, ростовчанина Комарова», — сказал Газзаев «СЭ».

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в этом сезоне провел 23 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде. «Угальде — форвард высокого европейского уровня. От Пьянича ждали большего». Газзаев о золотой гонке, Соболеве и Дзюбе

Денис Сафронов

Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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