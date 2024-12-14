Сегодня, 10:55
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» ответил, кого считает открытием года в РПЛ в 2024 году.
«Выделю Батракова. Алексей не только главное открытие этого чемпионата и года в целом, но и один из лучших игроков в принципе. Вообще радует, что наши клубы доверяют молодежи. Помимо Батракова, можно вспомнить Кисляка из ЦСКА, ростовчанина Комарова», — сказал Газзаев «СЭ».
19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в этом сезоне провел 23 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
Денис Сафронов