Газзаев — о Батракове: «Не только главное открытие этого года, но и один из лучших игроков в принципе»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» ответил, кого считает открытием года в РПЛ в 2024 году.

«Выделю Батракова. Алексей не только главное открытие этого чемпионата и года в целом, но и один из лучших игроков в принципе. Вообще радует, что наши клубы доверяют молодежи. Помимо Батракова, можно вспомнить Кисляка из ЦСКА, ростовчанина Комарова», — сказал Газзаев «СЭ».

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в этом сезоне провел 23 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

Денис Сафронов