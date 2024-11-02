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Сегодня, 13:20

Газзаев — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Мы станем свидетелями бескомпромиссной борьбы»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча армейцев против «Спартака» в 14-м туре РПЛ.

«На каком бы месте эти клубы ни находились — это дерби, матч всероссийского масштаба. И игроки, и тренеры, и болельщики готовятся к этой игре, на которой мы станем свидетелями бескомпромиссной борьбы. И ЦСКА, и «Спартаку» нужны очки и улучшение позиций в турнирной таблице. Каждый игрок, участвующий в дерби, всегда подходит к нему с особым настроем и выкладывается на полную, и мы вправе это ждать и в сегодняшней игре», — сказал Газзаев «СЭ».

Дерби состоится на «ВЭБ Арене» в субботу, 2 ноября, начало — в 20.45 мск.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев

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