Газзаев: «Пенальти на Мозесе был. Он сначала мяч проткнул, а потом получил по ноге»

21 мая, 20:50
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение, что арбитр Сергей Карасев правильно назначил пенальти в ворота армейцев в дерби со «Спартаком» (1:2)
— А был ли пенальти на Мозесе?
— Да. Все-таки Мозес сначала мяч проткнул, а потом уже его ударил по ноге армеец... Так что тут все справедливо. Как и в эпизоде, когда не назначили 11-метровый минутой ранее. Там Дивеев сначала выбил мяч, а потом уже наступил на ногу Зобнину. Это не пенальти.
В целом не могу сказать, что ЦСКА проиграл по делу. «Спартаку» чуть больше повезло. Борьба за второе место обостряется. Интрига жива, будет интересно.