19 октября, 15:55

Газзаев — о разгроме ЦСКА от «Локомотива»: «Железнодорожники сделали серьезную заявку на борьбу за чемпионство»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении армейцев от «Локомотива» (0:3) в матче 12-го тура РПЛ.

«Эта была одна из лучших игр в этом сезоне, которая прошла на очень высоком техническом и тактическом уровне. Игроки также были очень хорошо готовы функционально. «Локомотив» играл гораздо лучше. В первые 20 минут ЦСКА пытался создать что-то хорошее. Но если взять всю игру, то было полное преимущество железнодорожников. Думаю, что «Локомотив» сделал очень серьезную заявку на борьбу за чемпионство. Для ЦСКА результат этого матча — серьезный удар по репутации и самолюбию. Но я полностью уверен, что они преодолеют эти трудности и будут дальше бороться за чемпионство», — сказал Газзаев «СЭ».

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах. Армейцы с 24 баллами опустились на третью строчку.

1

  • Slim Tallers

    А кто не сделал?! Зенит в 3 очках от лидера,у Краснодара столько же,сколько и у Локомотива. ЦСКА в 2 очках.

    19.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Валерий Газзаев
