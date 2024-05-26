Газзаев: «Пари НН» убрал Юрана, позвал Илича. И что, лучше стало?»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Пари НН» ошибся, уволив Сергея Юрана.

— В стыках оказались «Пари НН» и «Урал». Отдельно стоит сказать про Нижний Новгород.

— Давайте.

— Вам эта история не напоминает то, что происходило в «Химках» после очень странного увольнения Юрана? Подмосковный клуб потом постоянно менял тренеров... «Пари НН» пригласил серба Илича. И что, разве стало лучше? Какие результаты? Две ничьих и два поражения... По-моему, все-таки необдуманное решение руководства клуба, — сказал Газзаев в интервью «СЭ».