Сегодня, 16:50
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» раскритиковал игру «Спартака» в этом сезоне.
«Результат матча «Спартак» — «Ахмат» закономерен. Москвичи точно не переиграли грозненцев. В целом по моментам гости даже превзошли хозяев. И я снова не увидел целостной игры в исполнении красно-белых. Абаскаль опять находится в поиске, который, надо признать, сильно затянулся. То он в одну схему играет, то в другую. Какие-то метания. Нет стабильного состава! А ведь подбор исполнителей позволяет москвичам ставить и решать самые высокие задачи. Была проблема с центральным защитником, но недавно клуб подписал игрока и в эту позицию. Вообще, все возможности у тренерского штаба есть, а качества игры не видно…
Есть яркие индивидуальности — Промес, Бонгонда. Они могут вспыхнуть, что-то создать. Но системного футбола нет! Все очень разрозненно, нет компактности. Нет какой-то четкой тактики, я не вижу принципов ведения игры, рисунка.
Футболисты в своих позициях недорабатывают, не выполняют четко свои индивидуальные тактические функции. И это не их проблема. Тут вопросы к тренеру, который не доносит до них своих идей. Вот о чем нужно говорить. Как с такой игрой можно претендовать на чемпионство?
Характер тренера обычно передается футболистам. Вот я смотрел матч «Пари НН» с «Ростовом». Подопечные Сергея Юрана победили по делу, играли со страстью, с агрессией. Понятны принципы игры нижегородцев. И если, допустим, сейчас поменять местами Абаскаля и Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» — за выживание.
Слова Абаскаля о том, что «Спартак» заслужил победу над «Ахматом»? Хм. О какой победе он говорит? У «Спартака» уже второй год нет игры! Не стоит выдавать желаемое за действительное. Надо реальнее смотреть на вещи. Абаскалю, получается, все время что-то мешает… Это разговоры для обывателей. А профессиональный тренер должен глубже анализировать причины того или иного результата. А если все время метаться, менять тактику и состав…
Возьмите, к примеру, «Зенит». Семак понял, что с уходом Малкома игра команды на флангах будет проседать. Поэтому и поменял систему на 3-5-2. Пара матчей футболистам потребовалась, чтобы привыкнуть к новым требованиям. Но сейчас питерцы весьма эффективно действуют в этой схеме. Вот вам работа тренера, который выстраивает тактику исходя из возможностей игроков.
И последнее по этой теме. У команды, которая претендует на титул, должен быть свой стиль. Вспомните «Спартак» Романцева, «Локомотив» Семина, ЦСКА Газзаева. У «Зенита» Семака есть свое лицо. А у нынешнего «Спартака» нет! Все размыто! То так, то эдак… Ничего не понятно», — сказал Газзаев «СЭ».
Полностью интервью Валерия Газзаева можно прочитать на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -