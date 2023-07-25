Газзаев: «Мартынович справился с Дзюбой, не давал ему дышать»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что в игре «Локомотива» не хватает баланса между атакой и обороной.

— Почему «Локомотив» потерял очки в игре с «Рубином» и едва не уступил? Мне кажется, правильнее здесь прежде всего говорить о казанской команде. Рашид Рахимов здорово подготовил ее к началу нового сезона. Мало кто верил, что выходец из ФНЛ даст бой железнодорожникам. Но, на мой взгляд, «Рубин» сыграл сильнее «Локомотива». Казанцы не боялись прессинговать, плотно действовали против москвичей, быстро успевали возвращаться назад. Мобильная команда, с характером, с качественными исполнителями. Помните, как Фамейе усадил на пятую точку Фассона и забил второй гол «Рубина». Это впечатлило. Такое хладнокровие в чужой штрафной — дорогого стоит.

«Локомотиву» пришлось непросто. И здесь мне команда Михаила Галактионова в чем-то напомнила «Спартак». В атаке выглядела хорошо, но что с обороной? Тренерскому штабу еще предстоит найти оптимальное сочетание игроков в центре защиты. Пока все довольно тревожно. Многовато провалов...

Пиняев эпизодами выглядел ярко. Но пока, он, как и Глушенков ,еще не набрал оптимальную форму. То же самое могу сказать и про Дзюбу. В целом, Мартынович с ним справился, не давал ему дышать. Почему Дзюба провел на поле весь матч, почему его не заменили? Этот вопрос лучше адресовать главному тренеру москвичей.