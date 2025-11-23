Газзаев об Алдонине: «Женя, держись! Очень положительный человек»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил слова поддержки бывшему полузащитнику армейцев Евгению Алдонину.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист перенес операцию в Германии.

— За несколько часов до начала дерби всех шокировала новость: бывший полузащитник ЦСКА, игравший у вас, Евгений Алдонин борется с тяжелой болезнью...

— Я, как и все остальные, ошарашен этим известием. Узнал, что Женю уже прооперировали. Теперь предстоит лечение... Очень грустно, но я желаю Евгению не терять веру в себя, в докторов. Женя всегда был примерным футболистом. Никогда к нему не возникало никаких вопросов по дисциплине, по режиму. Боец на поле. Очень положительный человек! Приятный, воспитанный. Тяжело осознавать, что сейчас ему непросто... Конечно, желаю ему только скорейшего выздоровления. Женя, держись! Мы же все держим за тебя кулаки! Поможем.

Алдонин — двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка и четырехкратный обладатель Суперкубка страны, а также победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, на клубном уровне он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий».

Алдонин провел 29 матчей за сборную России, четыре из которых — в статусе капитана.