Валерий Газзаев: «Хочу поддержать Торопа»

24 октября, 10:40
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал по поводу молодого вратаря армейцев Владислава Торопа.
В матче 12-го тура РПЛ ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3.
— Конечно, поражение ЦСКА от «Локомотива» получилось болезненным. Но я убежден, что оно не выбьет армейцев из колеи. На длинной дистанции чемпионата такие матчи тоже, увы, порой случаются. Главное, на каком месте ЦСКА окажется после 30-го тура. По-прежнему считаю, что у команды Челестини есть ресурсы и перспективы побороться за чемпионство. Думаю, красно-синие реабилитируются за поражение от «Локо» уже в ближайшем туре.
Я , если помните, пожурил молодого голкипера ЦСКА Владислава Торопа за второй гол «Локомотива». Надеюсь, он стрессоустойчив и правильно воспринимает критику футбольных людей. При этом хотел бы его поддержать. Ни в коем случае не надо ставить на нем крест. Порадовало, что в матче на Кубок против «Акрона» место в ворота занял именно Тороп. Значит, в нем видят перспективы.
Считаю Владислава талантливым вратарем с хорошими задатками. Но ему надо больше играть, набираться опыта. Чем чаще ты играешь, тем быстрее к тебе приходит уверенность. Так, если помните, было с молодым Игорем Акинфеевым. В общем, в дерби с «Локо» Торопу просто-напросто не хватило игровой практики, — сказал «СЭ» Газзаев.
В текущем сезоне Тороп провел 7 игр за армейцев во всех турнирах и пропустил 6 мячей.
Stilet525
Прошлый сезон Влад провёл очень качественно. Этот пока не задался. Тем не менее парень талантливый и ответственный. Проанализирует ошибки, поработает с психологом и станет достойной заменой Акинфееву.
24.10.2025
Робат
Газаев стареет!
24.10.2025
Gavr49
Да, причем на бегу.
24.10.2025
Saiga-спринтер
Газзай, от бесполезности сидения гос.думовского, уже рассудок подзабыл где то. В спорте не возможно якобы "реабилитироваться" после поражения. Ни какая последующая победа не отменит предыдущего поражения. Торопу именно руководство ЦСКА не дает стать квалифицированным голкипером. Ему нужно регулярно (хотя бы через пару матчей) играть в чемпионате, а не в недо-кубке, где нет большой ответсвенности и где все команды играют далеко не основными составами.
24.10.2025
Nik
поддержи, купи ему резинку для трусов
24.10.2025
oleg ves
ага, сначала приложил Торопа после поражения от Локо, а теперь у него появилось желание поддержать. У Газзаева 7 пятниц на неделе
24.10.2025
Adminni
До травмы был уверенее, сейчас видимо много мыслей в голове при действиях, которые сбивают с толку, начинает сомневаться в простых ситуациях. Лечится ли это через игры? Поглядим, но неуверенный вратарь в футболе фактически моментально передает это на всех игроков. В истории было много киперов, которые были весьма среднего уровеня, но играли в сборных, все потому что они даже ляпы делали настолько уверенно и забывали о них тут же, что им прощали все. Никогда не забуду Бартеза, в каждом матче чудил, но насколько он был харизматичен... в общем Владику надо на психологию обратить внимание
24.10.2025
Diman_madridista
Сначала унизил его, в грязь втоптал, а потом раз, и переобулся
24.10.2025
1_sport
Всё-таки слишком мало у него матчей. Он со взрослой командой много лет и только тренируется. Практики нет. Опыту взяться неоткуда, если он даже за молодёжный состав не играл.
24.10.2025