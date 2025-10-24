Валерий Газзаев: «Хочу поддержать Торопа»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал по поводу молодого вратаря армейцев Владислава Торопа.

В матче 12-го тура РПЛ ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3.

— Конечно, поражение ЦСКА от «Локомотива» получилось болезненным. Но я убежден, что оно не выбьет армейцев из колеи. На длинной дистанции чемпионата такие матчи тоже, увы, порой случаются. Главное, на каком месте ЦСКА окажется после 30-го тура. По-прежнему считаю, что у команды Челестини есть ресурсы и перспективы побороться за чемпионство. Думаю, красно-синие реабилитируются за поражение от «Локо» уже в ближайшем туре.

Я , если помните, пожурил молодого голкипера ЦСКА Владислава Торопа за второй гол «Локомотива». Надеюсь, он стрессоустойчив и правильно воспринимает критику футбольных людей. При этом хотел бы его поддержать. Ни в коем случае не надо ставить на нем крест. Порадовало, что в матче на Кубок против «Акрона» место в ворота занял именно Тороп. Значит, в нем видят перспективы.

Считаю Владислава талантливым вратарем с хорошими задатками. Но ему надо больше играть, набираться опыта. Чем чаще ты играешь, тем быстрее к тебе приходит уверенность. Так, если помните, было с молодым Игорем Акинфеевым. В общем, в дерби с «Локо» Торопу просто-напросто не хватило игровой практики, — сказал «СЭ» Газзаев.

В текущем сезоне Тороп провел 7 игр за армейцев во всех турнирах и пропустил 6 мячей.