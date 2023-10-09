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Сегодня, 07:00

Газзаев: «ЦСКА играл гораздо лучше. «Спартак» чудом вырвал ничью»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о дерби со «Спартаком» (2:2) в 11-м туре РПЛ.

— Хорошее, эмоциональное дерби. С сюжетом, с развязкой. Конечно, концовка меня расстроила. «Спартак» по большому счету чудом вырвал эту ничью, — уверен Газзаев. — ЦСКА играл гораздо лучше, качественнее, быстрее, агрессивнее. Но матч, как видим, продолжается даже не 90 минут, а больше. Здесь армейцам просто не хватило психологии. Если побеждаешь — дожимай. А тут прижались на последней минуте к своим воротам и пропустили. Обидно... Да и замены гостей я не до конца понял.

Нужно все-таки усиливать игру, а не тянуть время. Ну что поделать... Счет, увы, на табло. Нельзя играть на удержание. И это касается не только ЦСКА. В этом туре хватало примеров. «Ростов» вел в два мяча, но проиграл «Краснодару». «Локомотив» первым забил в Екатеринбурге, но потом отпустил игру и с трудом увез одно очко. В футболе очень многое упирается в психологию.

— Значит, ничья несправедлива?

— Конечно. ЦСКА при всех своих кадровых проблемах переигрывал красно-белых. Мухину уже три позиции, по-моему, за 10 туров поменяли. Сейчас он уже центральный защитник. Тем не менее армейцы заслуживали победу.

— Вы говорите о кадровых проблемах ЦСКА, но «Спартак» не мог рассчитывать в дерби на своего главного нападающего Соболева.

— При этом, на мой взгляд, Абаскаль принял неверное решение, поставив на эту позицию Промеса. Да, Квинси забил хороший мяч, но это произошло тогда, когда он с левого фланга сместился в центр и пробил. А на месте центрального нападающего я его не увидел. Он все время проигрывал единоборства. Ну нет у него соответствующих качеств. Классический фланговый игрок. Абаскалю нужно было придумать другой вариант.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (2:2). Милан Гайич и&nbsp;Хесус Медина. «Спартаку» повезло. Абаскаль растерян. Бонгонда и Медина провалились на флангах". Газзаев — об упущенной победе ЦСКА

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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