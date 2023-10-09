Газзаев: «ЦСКА играл гораздо лучше. «Спартак» чудом вырвал ничью»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о дерби со «Спартаком» (2:2) в 11-м туре РПЛ.

— Хорошее, эмоциональное дерби. С сюжетом, с развязкой. Конечно, концовка меня расстроила. «Спартак» по большому счету чудом вырвал эту ничью, — уверен Газзаев. — ЦСКА играл гораздо лучше, качественнее, быстрее, агрессивнее. Но матч, как видим, продолжается даже не 90 минут, а больше. Здесь армейцам просто не хватило психологии. Если побеждаешь — дожимай. А тут прижались на последней минуте к своим воротам и пропустили. Обидно... Да и замены гостей я не до конца понял.

Нужно все-таки усиливать игру, а не тянуть время. Ну что поделать... Счет, увы, на табло. Нельзя играть на удержание. И это касается не только ЦСКА. В этом туре хватало примеров. «Ростов» вел в два мяча, но проиграл «Краснодару». «Локомотив» первым забил в Екатеринбурге, но потом отпустил игру и с трудом увез одно очко. В футболе очень многое упирается в психологию.

— Значит, ничья несправедлива?

— Конечно. ЦСКА при всех своих кадровых проблемах переигрывал красно-белых. Мухину уже три позиции, по-моему, за 10 туров поменяли. Сейчас он уже центральный защитник. Тем не менее армейцы заслуживали победу.

— Вы говорите о кадровых проблемах ЦСКА, но «Спартак» не мог рассчитывать в дерби на своего главного нападающего Соболева.